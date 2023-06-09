Кузнецов — о Дивееве: «Сейчас спроса нет — продлил контракт с ЦСКА»

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о продлении контракта защитником Игорем Дивеевым с ЦСКА.

«Все зависит от предложения и спроса. Был спрос — надо его использовать. Сейчас спроса нет — продлил контракт. Будет помогать ЦСКА», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

По мнению специалиста, Дивеев правильно сделал, что не перешел в «Зенит», ведь в ЦСКА он стабильно является игроком основы, а в стане «сине-бело-голубых» неизвестно, играл бы он или нет.

Ранее «армейцы» официально объявили о продлении трудового соглашения с 23-летним Дивеевым до 2028 года. По сообщениям СМИ, новая зарплата футболиста составит 1,5 млн евро.