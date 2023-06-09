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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глушаков может стать тренером «Спартака» в ближайшие 10 лет – первый тренер игрока

09 Июня 2023 • 20:28 Комментировать

Погос Галстян, который в своё время был первым тренером Дениса Глушакова, оценил перспективы полузащитника на тренерском поприще. По мнению Галстяна, из Глушакова получится хороший тренер.

«Вижу его в этой профессии, потому что у него «футбольные мозги». Он как футболист был с характером, так и тренером будет таким же», - сказал Галстян, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По мнению Галстяна, в будущем Глушаков вполне может стать главным тренером «Спартака».

«Если он нацелился в «Спартак», то добьётся своего. Думаю, в ближайшие 10 лет это может исполниться!» - отметил первый тренер Глушакова.

Напомним, что ранее Денис Глушаков выступал за «Спартак» и даже был капитаном команды. В составе «красно-белых» Глушаков стал чемпионом России в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Погос Галстян Пари НН
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