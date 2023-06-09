Евгений Чернов, скорее всего, перейдёт в «Ростов» на постоянной основе

Олег Шигаев, представитель защитника Евгения Чернова, высказался о будущем футболиста. Напомним, минувший сезон игрок провел в «Ростове» на правах аренды, контракт Чернова принадлежит «Краснодару».

«Переговоры в процессе. Женя сам бы с удовольствием остался в «Ростове», и сам клуб хочет его видеть у себя. Так что, думаю, с большой долей вероятности все сложится положительно», — заявил Шигаев «Матч ТВ».

При этом агент отметил, что в трансферных вопросах все меняется каждый день, поэтому никогда нет никакой гарантии.

В минувшей кампании Чернов провел 30 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал один голевой пас. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.