Агент Дивеева — о новом контракте с ЦСКА: Пока мы хотим остаться в России

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, поделился комментарием о продлении контракта игрока с «красно-синими».

«Мы хотели остаться пока на какое-то время в России. Европейские варианты, может, в силу того, что не было хорошего предложения от топ-клуба, не обсуждали всерьез пока на этом этапе», — приводит слова Ерёмина «Чемпионат».

Ранее ЦСКА официально объявил о продлении трудового договора с 23-летним футболистом до 2028 года. По данным СМИ, зарплата Дивеева по новому контракту составит 1,5 миллиона евро.

11 июня ЦСКА встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск.

Дивеев подписал долгосрочный контракт с ЦСКА