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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Колосков не стал обсуждать интимные видео с Дзюбой из-за возраста

09 Июня 2023 • 19:52 Комментировать

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, не стал давать комментарии по поводу появления в сети новых интимных видео с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Колосков сослался на свой возраст.

«Я глупости комментировать не буду. Мне уже 80 лет, а я буду обсуждать онанизм какой-то?! Я ребёнок, что ли? Это должно обсуждать молодое поколение. Мне это зачем?» - сказал Колосков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

За «Локомотив» Дзюба играет с февраля. В 11 матчах Премьер-лиги за «железнодорожников» нападающий забил восемь голов.

У Дзюбы вымогали деньги перед публикацией видео интимного характера

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Колосков Артём Дзюба
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