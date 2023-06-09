​Колосков не стал обсуждать интимные видео с Дзюбой из-за возраста

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, не стал давать комментарии по поводу появления в сети новых интимных видео с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой. Колосков сослался на свой возраст.

«Я глупости комментировать не буду. Мне уже 80 лет, а я буду обсуждать онанизм какой-то?! Я ребёнок, что ли? Это должно обсуждать молодое поколение. Мне это зачем?» - сказал Колосков, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

За «Локомотив» Дзюба играет с февраля. В 11 матчах Премьер-лиги за «железнодорожников» нападающий забил восемь голов.

У Дзюбы вымогали деньги перед публикацией видео интимного характера