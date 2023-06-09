Защитник Игорь Дивеев продлил трудовой договор с ЦСКА. Об этом «красно-синие» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Новый контракт футболиста с «армейцами» будет действовать до 2028 года.

«Желаем ему еще много ярких матчей в составе нашей команды!» — написала пресс-служба команды.

Напомним, Дивеев пополнил состав ЦСКА в 2019 году. В сезоне-2022/23 игрок принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором одного голевого паса.

Если верить СМИ, по новому контракту 23-летний защитник будет зарабатывать полтора миллиона евро в год.

11 июня ЦСКА встретится с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Начала поединка запланировано на 17:00 по мск.