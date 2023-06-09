Алексей Сафонов уверен, что в новом сезоне «Локомотив» будет бороться за медали

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением о перспективах московского «Локомотива» в новом сезоне РПЛ.

«Локомотив» в новом сезоне точно будет бороться за тройку. Даже не сомневался, что у Михаила Галактионова получится в «Локомотиве», — приводит слова агента «Татар-информ».

Напомним, 39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре прошлого года. Под его руководством «железнодорожники» финишировали на восьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги-2022/23. Стоит отметить, что во второй части сезона РПЛ «железнодорожники» потерпели всего одно поражение, уступив чемпиону страны «Зениту» (1:2).