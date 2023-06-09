Гладилин: Если Глушаков хочет стать тренером, то нужно сразу начинать этот путь, а не идти по стопам Мостового

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался о желании полузащитника «Пари НН» Дениса Глушакова стать тренером в будущем. Ранее 36-летний хавбек заявил, что хочет возглавить московский «Спартак».

«Сложно сказать, сможет ли Глушаков стать хорошим тренером, но ему не стоит повторять опыт Мостового - нужно сразу начинать тренерский путь, если он решит завершить карьеру», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у Глушакова есть тренерские задатки, но сначала необходимо получить лицензию.

Напомним, футболист пополнил состав «Пари НН» прошлой зимой. За нижегородцев он сыграл в десяти встречах и забил один гол.