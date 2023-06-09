​«Спартак» подал жалобу на дисквалификацию Соболева

Александр Соболев недавно получил дисквалификацию на четыре матча Премьер-лиги. Такое решение КДК РФС принял после того, как в дерби с ЦСКА нападающий «Спартака» продемонстрировал неприличный жест и был удалён.

«Спартак» запросил полный текст решения КДК, после чего подал жалобу на дисквалификацию длиной в четыре матча.

«Апелляционный комитет РФС получил жалобу от «Спартака» по дисквалификации Александра Соболева», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Отметим, что Александр Соболев уже отбыл половину своей дисквалификации. Если наказание останется в силе, нападающий не поможет «Спартаку» в двух стартовых турах следующего чемпионата.