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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» подал жалобу на дисквалификацию Соболева

09 Июня 2023 • 18:33 Комментировать

Александр Соболев недавно получил дисквалификацию на четыре матча Премьер-лиги. Такое решение КДК РФС принял после того, как в дерби с ЦСКА нападающий «Спартака» продемонстрировал неприличный жест и был удалён. 

«Спартак» запросил полный текст решения КДК, после чего подал жалобу на дисквалификацию длиной в четыре матча.

«Апелляционный комитет РФС получил жалобу от «Спартака» по дисквалификации Александра Соболева», - комментарий службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Отметим, что Александр Соболев уже отбыл половину своей дисквалификации. Если наказание останется в силе, нападающий не поможет «Спартаку» в двух стартовых турах следующего чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кдк Рфс Александр Соболев
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