Тарханов считает, что «Динамо» нужен только российский тренер

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером московского «Динамо».

«С зарубежными тренерами нет взаимопонимания. Бронза со Шварцем? Они провалили весеннюю часть сезона с ним. Однозначно, «Динамо» добьется успеха только с российским тренером», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, в мае «Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича с поста рулевого команды. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» является Павел Алпатов.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России.