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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов считает, что «Динамо» нужен только российский тренер

09 Июня 2023 • 18:33 Комментировать (1)

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о том, кто должен стать новым главным тренером московского «Динамо».

«С зарубежными тренерами нет взаимопонимания. Бронза со Шварцем? Они провалили весеннюю часть сезона с ним. Однозначно, «Динамо» добьется успеха только с российским тренером», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, в мае «Динамо» отправило в отставку Славишу Йокановича с поста рулевого команды. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера «бело-голубых» является Павел Алпатов.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятое место в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Тарханов Сандро Шварц
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Комментарии (1)
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Александр Тарасов
09 Июня 2023 в 18:40
Вот это обсолютно верно .
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