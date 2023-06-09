Гришин — о зарплате Дивеева: «Это адекватная для него сумма»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о слухах, согласно которым защитник Игорь Дивеев подписал новый трудовой договор с «армейцами».

«Отличная новость, что Дивеев остается. Зарплата по новому контракту составит 1,5 млн евро в год? Мне бы тоже не помешала такая зарплата (смеется). Сейчас это адекватная сумма для Дивеева», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что защитник продлил контракт с ЦСКА до 2028 года, однако представитель футболиста опроверг данную информацию, отметив, что стороны близки к соглашению, но подписей пока нет.

11 июня ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.