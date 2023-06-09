​Волочкова эмоционально отреагировала на интимные видео с Дзюбой

Известная балерина Анастасия Волочкова отреагировала на появление в сети новых видео интимного характера с Артёмом Дзюбой. Артистка заняла сторону футболиста, сказав, что на этих видео ничего постыдного нет.

«Пьяный дядя Вася у пятого подъезда никому не интересен. А как подрочил Дзюба - интересно всем. Он же не на футбольном поле дрочит, а у себя в постели. Так подрочите и вы, позанимайтесь мастурбацией. Может, у вас хоть раз наступит оргазм», - сказала Волочкова, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Дальше Волочкова предложила дать комментарий в своём фирменном стиле.

«Не трахайте нам мозги, трахайте ваших любимых. Что вы до нас докопались?!» - эмоционально сказала Анастасия.

Артём Дзюба с февраля играет за «Локомотив». Недавно 34-летний нападающий подписал новый контракт с московским клубом. Он рассчитан на один год и имеет опцию продления ещё на один сезон.

​У Дзюбы вымогали деньги перед публикацией видео интимного характера