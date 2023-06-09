Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Об этом сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В Конате заинтересованы команды из чемпионатов Бельгии и Франции», — заявил источник.

25-летний форвард выступает за грозненский клуб с 2021 года. В минувшем сезоне на счету Конате 13 забитых мячей и одна результативная передача в 28 матчах с учетом всех турниров.

Трудовой договор футболиста с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

По итогам сезона-2022/23 «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России.