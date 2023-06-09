​У Дзюбы вымогали деньги перед публикацией видео интимного характера

В сети появились новые интимные видео с Артёмом Дзюбой. Они стали обсуждаемыми, хотя до того резонанса, который возник осенью 2020 года при появлении первого такого видео с футболистом, сейчас очень далеко.

Оказалось, что перед публикацией новых видео у Дзюбы вымогали деньги. Об этом рассказал сам 34-летний футболист в своём обращении. По словам Артёма, ему даже угрожали.

Вероятно, кто-то пытался хорошо заработать за счёт вымогательства у Дзюбы денег за отказ публиковать видео. Футболист «Локомотива» на крючок не попался, в результате чего ролики оказалась в сети.

Артём Дзюба забил восемь голов в 11 матчах чемпионата России за «Локомотив».