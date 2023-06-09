​Дзюба рассказал, что ему угрожали

В сети снова появились новые интимные видео, которые в своё время записывал Артём Дзюба. Нападающий «Локомотива» уже успел отреагировать на ситуацию. Футболист отметил, что на опубликованных видео он даже не седой, как сейчас.

Также Дзюба сообщил о том, что ему поступали угрозы.

«В последние два-три дня мне писали, вымогали деньги и угрожали. Не знаю, кто и для чего, кому это надо… Мне это уже не интересно», - сказал Дзюба.

Напомним, что впервые интимное видео с Дзюбой оказалось в сети ещё осенью 2020 года. Тогда видео наделало много шума, и футболиста на фоне давления даже не вызвали в сборную России.