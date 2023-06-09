Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Татьяна Тарасова высказалась насчёт новых интимных видео с Дзюбой

09 Июня 2023 • 16:51 Комментировать

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, отреагировала на появление в сети новых интимных видео с Артёмом Дзюбой.

По словам Тарасовой, люди не должны вмешиваться в чужую личную жизнь.

«Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит. Зачем это делать? Вот я, например, не вижу, не знаю и не интересуюсь жизнью Дзюбы. Что хочет человек, пусть то и делает. Главное - без нарушений закона», - сказал Тарасова, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что впервые интимное видео с Дзюбой появилось ещё в конце 2020 года. Тогда футболиста даже не вызвали на ноябрьский сбор национальной сборной России – настолько активно обсуждали игрока в стране.

С февраля Артём Дзюба играет за «Локомотив».

Дзюба отправлял интимные видео девушке с Украины – блогерша

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Татьяна Тарасова
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
17:13 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба рассказал, что ему угрожали
17:03 · Кубок России
Кулик не смог назвать фаворита в суперфинале Кубка России
16:57 · Кубок России
Газзаев высказался о суперфинале Кубка России
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Татьяна Тарасова высказалась насчёт новых интимных видео с Дзюбой
16:47 · Россия. Премьер-лига
Рашович: «Из «Динамо» со мной никто не связывался»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов — лучший тренер РПЛ в сезоне-2022/23 по версии Transfermarkt
16:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «В «Динамо» надо пригласить российского тренера, с иностранцами как-то не ладится»
16:26 · Россия. Премьер-лига
​Уткин отреагировал на появление новых интимных видео с Дзюбой
16:19 · Россия. Премьер-лига
Семак не отпустит Бакаева летом слухи
16:16 · Кубок России
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Я хотел бы сыграть в суперфинале Кубка России»
16:10 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева опроверг информацию о продлении контракта с ЦСКА
16:00 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо не планирует завершать карьеру после ухода из «Сочи»
15:59 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Сперцяну однозначно стоит переходить в «Аякс», это будет сумасшедший трамплин» 1
15:42 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Нет практически никак шансов, что Янку вернётся в «Ахмат»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Джанаев покинул «Сочи» 1 официально
Все новости
Рекомендуем