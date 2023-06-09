​Татьяна Тарасова высказалась насчёт новых интимных видео с Дзюбой

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, отреагировала на появление в сети новых интимных видео с Артёмом Дзюбой.

По словам Тарасовой, люди не должны вмешиваться в чужую личную жизнь.

«Знаете что, мне прям хочется послать всех, кто за чужой жизнью так глубоко следит. Зачем это делать? Вот я, например, не вижу, не знаю и не интересуюсь жизнью Дзюбы. Что хочет человек, пусть то и делает. Главное - без нарушений закона», - сказал Тарасова, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Отметим, что впервые интимное видео с Дзюбой появилось ещё в конце 2020 года. Тогда футболиста даже не вызвали на ноябрьский сбор национальной сборной России – настолько активно обсуждали игрока в стране.

С февраля Артём Дзюба играет за «Локомотив».

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