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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Владимир Федотов — лучший тренер РПЛ в сезоне-2022/23 по версии Transfermarkt

09 Июня 2023 • 16:36 Комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов стал лучшим тренером минувшего сезона в Российской премьер-лиге по версии портала Transfermarkt.

Напомним, 56-летний российский специалист возглавил ЦСКА прошлым летом, перебравшись из «Сочи». По итогам прошедшего сезона «армейцы» под руководством Федотова завоевали серебряные медали в РПЛ. Стоит отметить, что в сезоне-2021/22 тренер также стал вторым вместе с «Сочи». Помимо этого, в этом году Федотову удалось вывести ЦСКА в Суперфинал Кубка России, в котором «красно-синие» сыграют против «Краснодара».

Встреча между командами состоится в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов
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