Transfermarkt назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком Филипе признан лучшим футболистом минувшего сезона Российской премьер-лиги по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt.

В сезоне-2022/23 бразилец принял участие в 27 матчах чемпионата России, в которых 23 раза смог огорчить соперников. Помимо этого, 26-летний Малком записал на свой счет девять результативных передач. Отметим, что футболист «сине-бело-голубых» стал лучшим бомбардиром РПЛ, опередив занявшего второе место нападающего «Спартака» Квинси Промеса на три гола.

Напомним, ранее «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали РПЛ.