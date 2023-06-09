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​Уткин отреагировал на появление новых интимных видео с Дзюбой

09 Июня 2023 • 16:26 Комментировать

В сети появились новые интимные видео с известным российским футболистом Артёмом Дзюбой. Своими мыслями на этот счёт поделился журналист Василий Уткин.

«У Артёма Дзюбы (не смотрел) просто вышел сиквел программы «Ну так нельзя». Сиквел называется «Но если очень хочется, то можно», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Отметим, что Дзюба сейчас является одним из ведущих шоу «Ну так нельзя», которое выходит на YouTube.

С февраля Артём Дзюба играет за «Локомотив». В 11 матчах чемпионата России за московский клуб 34-летний форвард наколотил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Артём Дзюба
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