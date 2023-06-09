Главный тренер «Зенита» Сергей Семак намерен сохранить нападающего Зелимхана Бакаева в своём составе.

Как стало известно Metaratings, 47-летний специалист считает, что в следующем сезоне у футболиста появится больше игрового времени. Источник сообщает, что Бакаев обсудит свое будущее в клубе после выхода из отпуска. Отмечается, что уход игрока в летнее трансферное окно является маловероятным.

Напомним, 26-летний Бакаев пополнил состав «Зенита» прошлым летом. В минувшей кампании вингер появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил три мяча и отдал два голевых паса. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее, что в услугах Бакаева заинтересован московский «Локомотив».