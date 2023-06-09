Жоаозиньо не планирует завершать карьеру после ухода из «Сочи»

Бразильский нападающий Жоаозиньо поделился комментарием после ухода из «Сочи».

«Когда стало понятно, что я не остаюсь в «Сочи»? Недавно, с командой я еще не прощался. Что касается будущего, планирую еще поиграть», — приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

Сегодня, 9 июня, «Сочи» официально объявил об уходе бразильского нападающего с российским паспортом. Напомним, 34-летний Жоаозиньо выступал за южан с 2020 года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Жоаозиньо может вернуться в Бразилию.

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