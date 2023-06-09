«Сочи» объявил об уходе из клуба голкипера Сослана Джанаева. 36-летний футболист обрёл статус свободного агента.

«Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» - говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Сослан Джанаев играл за «Сочи» с лета 2019 года. С тех пор вратарь провёл 71 официальный матч, в которых пропустил 89 голов.

Напомним, что «Сочи» занял лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата России сезона 2022/2023. При этом год назад команда завоевала серебро Премьер-лиги.

Ранее «Сочи» объявил об уходе из клуба Жоазиньо и Ибрагима Цаллагова.