Жест Соболева, драка в Петербурге, буян Гогниев: топ-5 скандалов в российском футболе в минувшем сезоне

Розыгрыш Премьер-лиги уже завершился в прошлую субботу, а суперфинал Кубка России состоится в воскресенье, 11 июня, когда между собой сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Сетевое издание «Евро-Футбол».Ру составило список примечательных скандалов, сотрясавших уходящий сезон российского футбола.

Непристойность Соболева

Начнём с последнего по хронологии скандала, состоявшегося в дерби «Спартак» – ЦСКА. Уже и так имевший сомнительную репутацию нападающий «красно-белых» Александр Соболев перевозбудился атмосферой столь большого матча. Он потерял контроль над собой и показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше непристойный жест. Тот потом сам продемонстрировал то же самое арбитрам, призывая наказать Соболева. Сергей Карасёв не стал разбираться, у кого какие были мотивы, и выписал по красной карточке обоим. Зато разобрался КДК РФС, давший Соболеву дисквалификацию на четыре матча, а удаление Роши отменивший. Кстати, потом выяснилось, что Соболев ещё раз по ходу игры делал жест, теперь ставший его символом. «Спартак» пытался оправдаться, утверждая, что это Роша начал непотребно жестикулировать перед Соболевым. Впрочем, «Спартаку» не привыкать попадать в подобные скандалы, а число претензий «красно-белых» к судьям и вовсе не поддаётся исчислению.

Стенка на стенку на «Газпром Арене»

Матч шестого тура группового этапа Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» был вынужден конкурировать в медиапространстве с чемпионатом мира в Катаре – и смог перещеголять мундиаль в этом плане. При этом первый тайм в Санкт-Петербурге прошёл вообще спокойно и ничего такого не предвещал. После перерыва игра стала уже поинтересней, а перед серией пенальти футболисты дали волю буре эмоций и решили «по-пацански» выяснить, кто есть кто. Итог – сразу шесть прямых карточек плюс последующие дисквалификации. Между командами оказалась ничья 3:3 по этому показателю. У «Зенита» отметились дисциплинарными удалениями Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у «Спартака» – Шамар Николсон, Александр Селихов и… С первого раза догадайтесь, кто ещё. Конечно же, Александр Соболев.

Смутьян Гогниев

Роль Соболева по поведению в качестве тренера играл Спартак Гогниев. Сначала «Химки» внезапно покинул Сергей Юран. Потом «стопроцентный» результат с четырьмя поражениями в четырёх матчах показал Николай Писарев. Ну а дальше команду возглавил буян Гогниев. Руководители «Химок» знали, на что шли. Он и тренером «Алании» показывал свой сверхэмоциональный характер, не говоря уже об игровой карьере. Естественно, и в «Химках» Гогниев не смог держать себя в ежовых рукавицах. Как следствие – очередной шлейф скандалов вокруг судейской, но не только, темы. Во время и после эпического поражения от «Динамо» (1:6) Гогниев обдал нецензурной лексикой капитана своей команды Дениса Глушакова, когда заменил того в первом тайме, и потом в подтрибунке выразил пару ласковых комментатору «Матч ТВ» Сергею Дурасову. Плюс были у Гогниева конфликты с другими футболистами своей команды, не обходилось у него без матерных выражений в общении с Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим. В общем, с уходом Гогниева из «Химок» РПЛ несколько потеряла в эксцентричности. Хотя эстафету у него принял горячий испанский парень Пеп Клотет, заступивший на пост номер один в московском «Торпедо».

Инцидент в Ульяновске и Fan ID

Полностью исключить расистские инциденты невозможно. Вот в Испании некоторые не дают покоя нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Не может быть гарантии, что никого из болельщиков не перемкнёт и он не станет проявлять явное неуважение к футболисту, условно, из Африки или Бразилии. Кубковый матч «Зенита» против ульяновской «Волги» оказался омрачён выходкой одного «деятеля», бросившего в направлении Вендела банан, когда тот в концовке уходил на замену. Сам бразилец выдержанно отнёсся к этой ситуации, немного коснулся банана ногой и пошёл дальше, а после игры в соцсетях призвал искоренить расизм. Но нарушителя искали почти две недели, хотя скриншот с его изображением появился практически сразу. Всё это дало сторонникам Fan ID лишний повод хвалить систему идентификации болельщиков, которая на данный момент действует только в Премьер-лиге, в то время как на Первую лигу и на большинство матчей Кубка России не распространяется. С весны для посещения РПЛ Fan ID требуется на всех стадионах, что продолжает бойкот фанатов и делает очень низкой посещаемость матчей.

Страсти по Чистякову

«Зенит», конечно, опять чемпион и всё такое, но была у него в начале ноября прошлого года весьма неприятная коллизия. Команда неожиданно проиграла дома «Ахмату», а защитник петербургского клуба Дмитрий Чистяков был заменён по ходу первого тайма. Он совершил грубейшую ошибку, приведшую ко второму пропущенному голу «Зенита». На послематчевой пресс-конференции главный тренер Сергей Семак не стал защищать своего футболиста и отдельно акцентировал на ошибке Чистякова внимание журналистов. На следующий день гендиректор питерского клуба Александр Медведев объявил о том, что Чистяков выведен из основного состава. По инсайдам, игрок обвинялся в преднамеренной сдаче матча, и «Зенит» собирался расстаться с ним в зимнее трансферное окно. Однако всё быстро оказалось исчерпано. Семак рассказал, что Чистяков не пропустил ни одной тренировки с командой, а вопросы, возникшие у руководства, были решены за один день. В общем, выпустили пар – и забыли. Больше про эту ситуацию особо не вспоминалось.

Игрок Команда Игры Голы Передачи Александр Соболев «Спартак» 32 15 9 Вендел «Зенит» 33 9 5 Дмитрий Чистяков «Зенит» 23 0 0

Кирилл Иванцов