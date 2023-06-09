В сети появилась новая порция видео интимного характера с Артёмом Дзюбой. На этот раз видео не стали резонансными, ведь после первого «слива», случившегося осенью 2020 года, было сказано многое.

Блогерша Милана Петрова, которая и стала публиковать видео, утверждает, что Дзюба отправлял видео девушке из Украины.

«Украинцы слили мне полный архив десятка видео, которые Дзюба отправлял своей украинской любовнице. Видимо, её взломали», - написала Петрова в «Телеграме».

Артём Дзюба с февраля выступает за «Локомотив». Недавно нападающий подписал с московским клубом новый контракт. Он рассчитан на один сезон с возможностью продления ещё на год.