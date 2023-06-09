Глушаков: «Российский футбол давно деградирует»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Пари НН», считает, что российский футбол давно деградирует.

«Российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее. Уровень нашего футбол стал слабее, но деградировал несильно», - приводятся слова Глушакова на страницах «РБ Спорта».

Чемпионат мира – 2018 состоялся в России. На том турнире национальная команда, которую тогда возглавлял Станислав Черчесов, дошла до четвертьфинальной стадии, где уступила в серии послематчевых пенальти сборной Хорватии.