Агент Джорджевича: «Общаемся с разными клубами»

Футбольный агент Игорь Глушевич, который представляет интересы нападающего «Сочи» Луки Джорджевича, высказался о переговорах с руководством южан о новом трудовом соглашении.

«Сочи» сделал предложение, которое не устроило нас, поэтому посмотрим, готов ли клуб сделать его достаточно хорошим. Пока же общаемся с разными клубами. Интерес из России? Все возможно», - цитирует агента Sport24.

Срок действующего контракта Джорджевича с сочинским клубом истекает в конце текущего месяца.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги 28-летний черногорский нападающий принял участие в 13 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.