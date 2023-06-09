Попов: «Соболев взял бы премию «Симулянт года», ещё есть Комличенко - много у нас дельфинов»

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов поделился мнением о стиле игры форварда московского «Спартака» Александра Соболева и нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

«Соболев взял бы премию «Симулянт года». Это его стиль игры, который, наверное, скоро закончится. Есть ещё Комличенко, который часто подставляется. Много у нас дельфинов», - передает слова Попова Legalbet.

В сезоне-2022/2023 Соболев провел 26 матчей, в которых отметился 13 забитыми мячами и шестью голевыми передачами. На счету Комличенко десять голов и шесть результативных передач в 26 встречах Премьер-лиги.