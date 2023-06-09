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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «Малком в РПЛ лучший, Промес играл неровно, отмечу скорострельность Чалова» эксклюзив

09 Июня 2023 • 13:34 Комментировать (1)

Нападающий и президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым назвал лучшего игрока российского футбольного сезона.

- Я думаю, Малком безальтернативно лучший игрок сезона, он полностью заслужил эту награду. Он не только стал в составе «Зенита» чемпионом и лучшим бомбардиром, но и был лидером на поле, забил много именно важных мячей, отдал большое число голевых передач. Наверняка это один из лучших сезонов в карьере Малкома. При этом удручает тот факт, что на протяжении всего футбола ему не было альтернативы. Промес эпизодически пытался составить конкуренцию, но если взять чемпионат в целом, то он провёл его достаточно неровно. Среди российских игроков кого можно выделить? Думаю, Чалова с его скорострельностью. Ну и всё, в принципе, больше отметить некого. Жалко, конечно, что в российском чемпионате не появляются новые имена, которые были бы на слуху у специалистов и болельщиков. Бывает, временами кто-то выстреливает, но потом быстро уходит в тень.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов РПЛ Фёдор Чалов Малком Филипе Квинси Промес
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
09 Июня 2023 в 14:12
Ахмат СИЛА !!!!!!!)))))
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