Нападающий и президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым назвал лучшего игрока российского футбольного сезона.

- Я думаю, Малком безальтернативно лучший игрок сезона, он полностью заслужил эту награду. Он не только стал в составе «Зенита» чемпионом и лучшим бомбардиром, но и был лидером на поле, забил много именно важных мячей, отдал большое число голевых передач. Наверняка это один из лучших сезонов в карьере Малкома. При этом удручает тот факт, что на протяжении всего футбола ему не было альтернативы. Промес эпизодически пытался составить конкуренцию, но если взять чемпионат в целом, то он провёл его достаточно неровно. Среди российских игроков кого можно выделить? Думаю, Чалова с его скорострельностью. Ну и всё, в принципе, больше отметить некого. Жалко, конечно, что в российском чемпионате не появляются новые имена, которые были бы на слуху у специалистов и болельщиков. Бывает, временами кто-то выстреливает, но потом быстро уходит в тень.