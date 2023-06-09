Зиньковский назвал двух лучших игроков «Спартака» в прошлом сезоне

Полузащитник столичного «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, кого считает лучшим футболистом команды в прошлом сезоне.

«Наверное, лучшие - Квинси Промес и Александр Соболев. Вообще можно отметить больше половины команды. Мы все хорошо поработали в этом сезоне», - приводятся слова хавбека на страницах «Спорт-Экспресса».

Промес забил 25 мячей и сделал десять ассистов в 27 матчах прошлого сезона. На счету Соболева 12 голов и девять результативных передач в 32 встречах.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на третьем месте в таблице.