Алдонин отметил прогресс Облякова

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении полузащитника «армейцев» Ивана Облякова в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Понравилась игра Вани Облякова. Он стал одним из главных действующих лиц и лидером команды. В какой-то степени он выиграл конкуренцию у Карраскаля. Прогресс Вани удивил», - передает слова Алдонина издание «Чемпионат».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Обляков принял участие в 28 поединках, отметившись восемью забитыми мячами и пятью результативными передачами. По итогам сезона ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице.