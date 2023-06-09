Журналист: «У «Аякса» серьёзные намерения по Сперцяну»

Журналист издания De Telegraph Ерун Каптейнс высказался касательно новости о намерении амстердамского «Аякса» подписать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Это правда, что «Аякс» сделал предложение по трансферу Сперцяна. Думаю, они действительно очень хотят заполучить этого игрока. У клуба серьезные намерения», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».

Трансферная стоимость воспитанника краснодарского клуба оценивается в девять миллионов евро.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Сперцян провел 28 матчей, записав на свой счет десять забитых мячей и 11 результативных передач.