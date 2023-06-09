Тарасов объяснил гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов высказался касательно очередного триумфа петербургского «Зенита» в Премьер-лиге.

«Хочу отметить «Зенит». У них все иностранцы приносят пользу и делают большой вклад в развитие российского футбола. Поэтому они лучшая команда в России и чемпионы из года в год», - цитирует Тарасова издание «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул и стал победителем Премьер-лиги в пятый раз подряд. Серебряные награды выиграл московский ЦСКА, а топ-3 замкнул «Спартак».