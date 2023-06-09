Тарасов назвал лучшего игрока сезона РПЛ

Экс-футболист московского «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, кого считает лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге.

«Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду. Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст», - приводятся слова Дмитрия на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» на правах свободного агента в феврале. В минувшем сезоне 34-летний нападающий поучаствовал в 13 поединках за «Локомотив», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.