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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарасов назвал лучшего игрока сезона РПЛ

09 Июня 2023 • 11:49 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотив» Дмитрий Тарасов рассказал, кого считает лучшим футболистом сезона в Российской премьер-лиге.

«Кто лучший игрок этого сезона РПЛ? Отмечу Дзюбу, потому что он пришел и усилил команду. Дзюба держит свой уровень. Он доказал, что не надо смотреть на возраст», - приводятся слова Дмитрия на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «железнодорожников» на правах свободного агента в феврале. В минувшем сезоне 34-летний нападающий поучаствовал в 13 поединках за «Локомотив», в которых отметился восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Артём Дзюба
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