Нигматуллин назвал две команды главными разочарованиями сезона РПЛ

Известный в прошлом российский вратарь Руслан Нигматуллин назвал главное разочарование минувшего сезона Премьер-лиги.

«Разочарование? Здесь все просто. Это «Торпедо» и «Химки». Две команды были совершенно не готовы к РПЛ. Вынужденная тренерская чехарда ни к чему хорошему не привела», - передает слова Нигматуллина издание «Спорт-Экспресс».

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Химки» и «Торпедо» напрямую покинули элитный дивизион. Стоит отметить, что подмосковный коллектив одержал лишь четыре победы в Премьер-лиге, а «автозаводцы» выиграли всего три встречи.