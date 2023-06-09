Нигматуллин назвал лучшего футболиста РПЛ

Экс-вратарь национальной сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин в беседе с журналистами рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской премьер-лиги в завершившемся сезоне.

«Безусловно, лучший игрок Малком. Он ярче всех проявил себя в чемпионате. Наверное, соглашусь с большинством», - приводятся слова Нигматуллина на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний нападающий принял участие в 27 поединках, в которых отметился 23 забитыми мячами (три – с пенальти) и семью голевыми передачами.