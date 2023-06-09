Федотову задали вопрос о трансфере Сутормина в ЦСКА

Рулевой московского ЦСКА Владимир Федотов не стал отвечать на вопрос о возможном подписании полузащитника петербургского «Зенита» Алексея Сутормина.

«Это немножко провокационный вопрос. Если я скажу, что он бы усилил ЦСКА, то завтра все уже напишут, что Сутормин в нашем клубе. Поэтому я промолчу», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе «армейцев» к Сутормину. Отмечалось, что интерес к нему лично проявляет наставник ЦСКА Владимир Федотов.

В минувшем сезоне чемпионата России Алексей провел 20 поединков за «сине-бело-голубых», в которых не отметился голевыми действиями.