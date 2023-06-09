Итальянский клуб хочет купить бразильца из «Зенита»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел по-прежнему остается трансферной целью «Ромы», об этом рапортуют журналисты Fantacalcio. Римляне планируют усилиться игроком в текущее трансферное окно.

По сведениям источника, сумма потенциальной сделки оценивается в 20 миллионов евро. Сам южноамериканец не против перебраться в Европу перед стартом нового сезона. В связи с этим «волки» активизировались в попытках приобрести Вендела.

В минувшем сезоне бразилец поучаствовал в 33 поединках за «сине-бело-голубых», в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.