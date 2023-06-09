Федотов отреагировал на отмену дисквалификации Роши

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о решении КДК РФС отменить дисквалификацию защитника команды Виллиана Роши.

«Справедливость восторжествовала на все сто процентов. Хотя думаю, что даже этот вопрос не пришлось бы поднимать, будь судья более оперативным при вмешательстве в эпизод», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Роша был удален в дерби против московского «Спартака» (1:2). В ходе заседания КДК было принято отменить красную карточку бразильского футболиста.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Виллиан провел 22 поединка, отметившись тремя забитыми мячами.