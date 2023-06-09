Непомнящий назвал фаворита суперфинала Кубка России

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о суперфинале Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Краснодар».

«Краснодар» проводит очень яркую концовку сезона, но все равно я считаю фаворитом решающего матча ЦСКА. Но и списывать «Краснодар» со счетов нельзя», - передает слова эксперта издание «Известия».

Напомним, что суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня, на московском стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.

В РПЛ «армейцы» финишировали на втором месте, а «быки» - на шестом.