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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка назвал причину провала «Крыльев Советов» во второй части сезона РПЛ

09 Июня 2023 • 08:10 Комментировать

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о выступлении команды в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Крылья» провалили весеннюю часть сезона из-за ухода лидеров - Пиняева, Глушенкова.У тех ребят, которых они взяли зимой, не всё получилось. Самарцам надо сделать выводы», - приводит слова Каряки издание Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Крылья Советов» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, избежав стыковых матчей. В последнем матче сезона самарская команда на своем поле одержала победу над «Спартаком» со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Андрей Каряка
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