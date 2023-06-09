Каряка назвал причину провала «Крыльев Советов» во второй части сезона РПЛ

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о выступлении команды в минувшем сезоне Российской премьер-лиги.

«Крылья» провалили весеннюю часть сезона из-за ухода лидеров - Пиняева, Глушенкова.У тех ребят, которых они взяли зимой, не всё получилось. Самарцам надо сделать выводы», - приводит слова Каряки издание Metaratings.ru.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Крылья Советов» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги, избежав стыковых матчей. В последнем матче сезона самарская команда на своем поле одержала победу над «Спартаком» со счетом 1:0.