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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Калмыков: «Родина» не только выйдет в РПЛ, но закрепится там»

09 Июня 2023 • 07:45 Комментировать

Форвард «Родины» Амур Калмыков считает, что в будущем его команде по силам выйти в Российскую премьер-лигу и успешно там выступать.

«Когда я приходил в клуб, задача была - выйти Премьер-лигу и расти. Я вижу, что «Родина» не только в РПЛ выйдет, но закрепится там и со временем будет добиваться успехов», - передает слова нападающего издание Metaratings.ru.

Напомним, что в этом сезоне «Родина» играет в стыковых матчах за право выйти в элитный дивизион чемпионата России. В первом поединке с «Пари НН» команда Калмыкова потерпела крупное поражение со счетом 0:3. Ответный матч состоится 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Амур Калмыков Родина Москва
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