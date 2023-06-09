Калмыков: «Родина» не только выйдет в РПЛ, но закрепится там»

Форвард «Родины» Амур Калмыков считает, что в будущем его команде по силам выйти в Российскую премьер-лигу и успешно там выступать.

«Когда я приходил в клуб, задача была - выйти Премьер-лигу и расти. Я вижу, что «Родина» не только в РПЛ выйдет, но закрепится там и со временем будет добиваться успехов», - передает слова нападающего издание Metaratings.ru.

Напомним, что в этом сезоне «Родина» играет в стыковых матчах за право выйти в элитный дивизион чемпионата России. В первом поединке с «Пари НН» команда Калмыкова потерпела крупное поражение со счетом 0:3. Ответный матч состоится 10 июня.