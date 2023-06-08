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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Урала» Каштанов рассказал о целях команды на следующий сезон

08 Июня 2023 • 23:09 Комментировать

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов рассказал о целях команды на следующий сезон.

Форвард отметил, что об этом, наверное, лучше спросить президента клуба (Григория Иванова) и главного тренера (Виктора Ганчаренко), ведь он не может отвечать за всех. 

«Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше», - приводит слова Каштанова «РБ Спорт». 

Напомним, что уральский клуб по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 36 очками в активе, также «Урал» дошёл до финала Пути регионов Кубка России, где уступил «Краснодару». 

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Алексей Каштанов
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