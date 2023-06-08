Форвард «Урала» Каштанов рассказал о целях команды на следующий сезон

Нападающий «Урала» Алексей Каштанов рассказал о целях команды на следующий сезон.

Форвард отметил, что об этом, наверное, лучше спросить президента клуба (Григория Иванова) и главного тренера (Виктора Ганчаренко), ведь он не может отвечать за всех.

«Но скажу, что каждый хочет стремиться к лучшему и быть выше», - приводит слова Каштанова «РБ Спорт».

Напомним, что уральский клуб по итогам сезона-2022/23 Российской премьер-лиги расположился на 11-й строчке в турнирной таблице с 36 очками в активе, также «Урал» дошёл до финала Пути регионов Кубка России, где уступил «Краснодару».