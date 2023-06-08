Алдонин - о вылете «Торпедо»: Болельщики даже не успели насладиться возвращением

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какую команду считает главным главным разочарованием сезона-2022/23 Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что главным разочарованием для него стало «Торпедо», ведь болельщики очень ждали возвращения столичного клуба в РПЛ, но не успели им насладиться.

«Хотелось бы даже не столько скорейшего возвращения команды в Премьер-Лигу, сколько развития клубной инфраструктуры. И чтобы выросла торпедовская молодёжь», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что столичный клуб занял последнее место в турнирной таблице и спустя год вернулся в Первую лигу.