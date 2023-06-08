Алдонин назвал команду-открытие сезона-2022/23 РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, какую команду считает открытием Российской премьер-лиги сезона-2022/23.

Экс-игрок сборной России считает, что главным открытием сезона является футбольный клуб «Оренбург».

«Мне понравился их очень смелый стиль игры. Они здорово провели матчи со многими качественными соперниками, да и результат в турнирной таблице неплохой», - приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Марцела Лички по итогам сезона расположились на седьмой строчке в турнирной таблице, тем самым повторив свой лучший результат в истории.