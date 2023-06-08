Радимов - о Салиховой: Ей пора уже отставить слёзы по поводу судейства

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о решении КДК РФС о дисквалификации защитника московского «Спартака» Георгия Джикии.

Экс-игрок сборной России вспомнил момент 2004 года, когда он получил дисквалификацию на пять игр за нецензурную брань в адрес главного арбитра, и считает, что ненормативная лексика вошла в нашу жизнь, и поэтому её наказывают не так строго.

«КДК — неисправимы! Ну а Зареме Салиховой, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК «пятёрку» выписывал, пора уже отставить слёзы по поводу судейства после такого», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, что супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна считает выслеск эмоций со стороны Джикии в матче против «Крыльев Советов» является накопленным эффектом.