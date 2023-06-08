Александров не готов провести всю карьеру в «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров ответил на вопрос о своём будущем.

«У меня нет никаких предложений. Я — игрок «Пари НН». Я бы с удовольствием остался и на следующий сезон в клубе, ведь это моя родная команда, родной город», — приводит слова Александрова «Спорт День за Днем».

При этом футболист заявил, что не готов провести всю карьеру в нижегородском клубе, потому что хочет прогрессировать и расти.

В минувшей кампании 21-летний игрок провел 26 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. Контракт Александрова с «Пари НН» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 600 тысяч евро.