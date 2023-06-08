Гранат: «Оренбург» — главное открытие сезона»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат назвал команду, которая стала для него открытием минувшего сезона в РПЛ.

«Главное открытие сезона – «Оренбург». Они на протяжении всего сезона удивляли своей игрой: старались играть в яркий атакующий футбол», — цитирует Граната «Чемпионат».

Эксперт отметил, что подопечные Марцела Лички не боялись играть против российских грандов, даже после крупного поражения от «Зенита» (0:8) команда все равно продолжила демонстрировать хорошую игру.

По итогам сезона-2022/23 «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 30 игр 46 баллов.