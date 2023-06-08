Уткин иронично высказался о возможном переходе Мама Бальде в «Спартак»

Известный российский комментатор Василий Уткин высказался о возможном переходе 27-летнего центрального нападающего «Труа» Мама Бальде в московский «Спартак».

Эксперт отметил, что этого не хватало российскому футболу.

«Был у нас Баба Адаму, был Папа Сарр, без Мама Бальде коллекция не полна.

«По-грузински папа - это мама. А мама по-грузински - это деда. А деда по-грузински - это папа», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Контракт нападающего из Гвинеи-Бисау с французским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Мама Бальде принял участие в 35 играх во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.