Булыкин прокомментировал слухи про Сперцяна и «Аякс»

Бывший футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин выразил свое мнение относительно возможного перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в амстердамский клуб.

По словам Булыкина, интерес ко многим футболистам всегда существует, и если переход Сперцяна в «Аякс» будет осуществлен, это будет замечательно. Хотя ему придется приспособиться к другой интенсивности матчей и тренировок, но это не является проблемой. Он отмечает, что многие игроки покидают «Аякс» и переходят в АПЛ.

«Если у Сперцяна не получится сразу перейти в клуб из топ-5 лиг Европы, то я бы перешёл в «Аякс», – сказал Булыкин в интервью изданию «Чемпионат».