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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Молодые игроки-открытия прошедшего сезона чемпионата России

09 Июня 2023 • 09:24 Комментировать

Несмотря на отсутствие контактов с футбольной Европой уже на протяжении полутора сезонов, конкуренция среди российских мастеров кожаного мяча остаётся на довольно высоком уровне. Во многом этот показатель держится за счёт молодых дарований, которые ежегодно появляются в РПЛ.

Пиняев, только не останавливаться!

Минувшей зимой переход восемнадцатилетнего нападающего из самарского клуба «Крылья Советов» в столичный «Локомотив» стал знаковым событием. Железнодорожники  весьма неожиданно по окончании осенней части чемпионата опустились в зону стыков. Назначение нового главного тренера Галактионова предполагало некоторое обновление и состава. Воспитанник академии «Чертаново» перебрался в столицу в десятилетнем возрасте из родного Саратова. Первым тренером стал его отец, который и направил сына в нужное русло в совсем ещё юном возрасте. Впоследствии Сергей неоднократно стажировался в академии «Манчестер Юнайтед». В 14 лет, в феврале 2019 года попал в заявку основной команды «Чертаново». Продолжал в то же время играть за юношеский состав, с которым выиграл Юношескую футбольную лигу – 2019/20. Дебют в Первой лиге состоялся в первом туре сезона-2020/21, в поединке с командой «Спартак-2» 1 августа: в возрасте 15 лет Пиняев стал самым молодым игроком в истории Первой лиги. Уже на первой же минуте после выхода на замену Пиняев оказался автором голевой передачи. За сезон в «Чертаново» он принял участие в 30 матчах, первоначально выходя на замену, затем «застолбил» место в стартовом составе и стал автором двух забитых мячей. Летом 2021 года самарский клуб массово прибрал к себе молодежь из «Чертаново». За полтора сезона в «Крыльях Советов» Сергей 39 раз выходил на поле и забил пять мячей. Уже после возвращения в Москву, в «Локо», Пиняев был вызван на сбор в национальную сборную, где 26 марта 2023 года стал самым молодым автором забитого мяча в её истории. Это событие произошло в матче со сборной Ирака.

В апреле-мае имя Пиняева стало реже появляться в отчётах с игр железнодорожников. Остается пожелать Сергею  не останавливаться на достигнутом спортивном рубеже.

Воронежский наглец с «красно-белым» отливом 

Из родного Воронежа, где Литвинов с четырёх лет занимался в «Футбольном центре Валерия Шмарова-73», Руслан перебрался в академию «Спартака»  в 14 лет.  С 2015 года он принадлежит «народной» команде. 30 сентября 2018 года дебютировал в молодёжной команде в матче молодёжного первенства против «Ростова», а спустя ещё два года уже играл в основной команде.   21 октября 2020 года в матче третьего тура Кубка России против «Енисея» в Красноярске он вышел на замену на 57-й минуте вместо Ильи Кутепова. Свой первый мяч за «основу» забил спустя ещё девять дней – в матче 13-го тура против «Ростова».  Литвинов так же, как и Пиняев, уже привлекался в сборную. Он дебютировал за главную сборную России 20 ноября 2022 года в товарищеском матче против сборной Узбекистана.  И здесь судьбоносную роль в жизни нашего героя сыграл его отец. Литвинов-старший был запасным вратарём в воронежском «Факеле» в сезоне 1997 года.

Тюкавин заработал пенальти в своём дебютном матче

Через две недели, 22 июня, нападающему Константину Тюкавину исполнится 21 год. Константин родился в семье экс-игрока в хоккей с мячом Александра Тюкавина. Именно после того, как отец перешёл из архангельского «Водника» в московское «Динамо», Константин оказался в академии футбольного клуба в 2009 году, где первыми тренерами были Виталий Елсуков и Вадим Гаранин. Спустя 11 лет, 1 ноября 2020 года, он впервые вышел на замену в основном составе и спустя всего несколько минут заработал пенальти, которое привело к победному голу. В прошедшем сезоне Тюкавин стал автором 9 забитых мячей. Учтите, что сезон московское «Динамо» откровенно провалило.

Все три сегодняшних персонажа уже являются игроками национальной сборной России. И это не может не радовать. Будущее у команды есть, в каких бы турнирах она ни играла.

ИгрокКомандаМатчиГолыПередачиСтоимость
Сергей Пиняев«Локомотив»20527 млн евро
Руслан Литвинов«Спартак»25314 млн евро
Константин Тюкавин«Динамо»28977 млн евро

Константин Лицин  

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Локомотив Москва Спартак Москва Динамо Москва Сергей Пиняев Руслан Литвинов Константин Тюкавин
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